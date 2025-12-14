兵庫県加西市の住宅から現金１３００万円が盗まれる事件がありました。１３日午後、兵庫県加西市の住宅で「実家が物色されている」と通報があり、金庫などにあった現金約１３００万円が盗まれたということです。警察によりますと、この民家は普段人が住んでおらず、管理している５０代の男性が確認のため訪れたところ、勝手口のドアの一部が壊され、家の中が荒らされていたということです。金庫は持ち出されておらず鍵が掛