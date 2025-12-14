闘病する子どもたちに寄り添うアニー（県立こども医療センター提供）神奈川県立こども医療センター（横浜市南区）に、小児患者を支える特別な仲間がいる。点滴や検査に付き添い、リハビリの手伝いなども担う「ファシリティドッグ」だ。８年間活動してきた「アニー」（ゴールデンレトリバー、メス）の勇退を控え、今秋には３歳の「オリ」（ラブラドールレトリバー、メス）が加わった。２頭は闘病中の子どもたちにとって、かけがえ