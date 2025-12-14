アメリカ・ロードアイランド州にあるブラウン大学で13日、銃撃事件があり、少なくも2人が死亡、8人が重傷となっています。容疑者は逃走しています。銃撃事件があったのはロードアイランド州にあるブラウン大学です。大学や地元当局によりますと13日午後4時過ぎ、工学部などが入る建物で何者かが発砲し、少なくとも2人が死亡、8人が重傷を負ったということです。容疑者は「黒ずくめの男」で、現場から逃走していて、地元当局は現場