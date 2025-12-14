２０２２年北京五輪のスピードスケート女子で１０００メートルの金を含む４個のメダルを手にした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が一歩ずつ階段を上っている。１３日にノルウェーのハーマルで行われたＷ杯第４戦の１０００メートルでは１分１４秒３９で優勝し、１５００メートルとの２冠を達成。１０００＆１５００メートルで日本スケート連盟が定める２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考基準を満たし、４度目となる五輪