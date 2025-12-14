【モデルプレス＝2025/12/14】12月14日に最終回を迎える『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』（毎週日曜深夜1時10分〜／ABCテレビ※関西ローカル）に出演するゆうたろう（27）にモデルプレスがインタビュー。キスシーンで印象に残っていることや自分が作品の世界に入ったら惹かれそうなキャラクターについて語ってもらった。【写真】人気俳優が対面を果たした“推し”◆犬飼貴丈主演「絶対BLになる世界VS絶対B