ＪＲ九州によりますと、きょう１４日午前６時ごろ、日南線の大隅夏井駅（鹿児島県志布志市）と福島高松駅（宮崎県串間市）の間で、上り普通列車が倒れた木に衝突しました。 列車は緊急停止し、車両前方の車輪に木の枝などを巻き込んだほか、ブレーキ関連の機器が損傷したということです。 乗客・乗員あわせて３人が乗っていましたが、けがはありませんでした。乗客は、目的地の駅までタクシーで送迎したということ