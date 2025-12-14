気象台は、午前10時5分に、暴風警報を輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表しました。また波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】石川県・輪島市、珠洲市、穴水町、能登町に発表 14日10:05時点能登の海上では、14日夕方から14日夜遅くまで暴風に警戒してください。加賀では14日夕方から15日朝まで、