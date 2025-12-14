低気圧の影響で、北日本と北陸では１５日にかけて天気が大荒れになる恐れがあるとして、気象庁は１４日、暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけた。１５日にかけて予想される最大風速（瞬間最大風速）は、北海道で２８メートル（４０メートル）、東北と北陸で２５メートル（３５メートル）。また、北海道では警報級の大雪となるおそれがある。１５日午前６時までの２４時間降雪量は、多いところで７０センチと予想され、