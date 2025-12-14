気象台は、午前9時57分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 14日09:57時点庄内では、14日夕方から15日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□暴風警報【発表】14日夕方から15日朝にかけて警戒ピーク時間14日夕方風向南西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速