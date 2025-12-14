気象台は、午前9時57分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 14日09:57時点沿岸では、14日夕方から15日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風警報【発表】14日夕方か