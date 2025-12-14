口臭は自分では気づきにくいものですが、放置すると人間関係に影響を与えることもあります。口臭の原因は1つではなく、根本的な解決には「原因を一つずつ取り除く治療」が必要です。最近はマスク生活で口臭を気にする人も増えていますが、必ずしも病的とは限りません。今回は「えがおこもれび歯科」の大原先生に、口臭の正しい改善方法や歯科医院での診察の重要性について解説していただきました。 監修歯科医師：大原 正太郎