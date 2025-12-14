韓国の忠清南道天安市（チュンチョンナムド・チョナンシ）で、騒音トラブルを理由に上階の住民を殺害したヤン・ミンジュン（47）の身元情報が12月11日に公開された。【写真】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件忠南警察庁は同日に身元情報公開審議委員会を開き、ヤン・ミンジュンに対する身元情報公開を決定し、氏名、年齢、顔写真を公開した。ヤン・ミンジュンの身元情報は、来月9日まで忠清南道警察庁