●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り12/12終値 決算期 1ホテルレジＲ6.48 75,80025/11 2ＩＮＶ6.46 65,90025/12 3サムティＲ5.96117,20026/01 4いちごホテル5.95127,60026/01 5東海道リート5.82113,80026/01 6ミラース