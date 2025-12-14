【プロレス蔵出し写真館】新日本プロレスで大暴動が発生した両国国技館（１９８７年１２月２７日）に初登場以来、徐々に?最強外国人?レスラーと認められたのは?皇帝戦士?ビッグバン・ベイダーだった。ベイダーが９３年（平成５年）５月にＵＷＦインターナショナルに移籍すると、その称号を手にしたのが?フラッシュ?スコット・ノートンだ。ノートンは９０年１２月に初来日し、７日の神奈川・愛川町大会で第１戦を行った。６人タ