元乃木坂46で女優の山下美月（26）が14日までに自身のインスタグラムを更新。“推し”との対面に感激している様子を明かした。13日深夜放送の「ポムポムプリンのオールナイトニッポン0」にゲスト出演した山下。「幼い頃からポムポムプリンと人生を共に過ごしてきたのでまさかラジオでお話できる日が来るなんて…！」とした上で「オファーを頂けたのが、本当に夢のようです」と感激。「興奮と感激で正直上手く話せるかは分