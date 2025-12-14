【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 2ー3 KUROBEアクアフェアリーズ（12月6日・女子第9節）【映像】“ストン”と急落下する魔球サーブ女子バレーボールで、ネットを越えたところから“ストン”と落ちる不思議な軌道のサーブが炸裂。相手レシーバーが前のめりにコートに崩れ落ちると、大事な場面でのエースに味方ベンチが歓喜の舞を披露した。大同生命SVリーグ女子の第9節、KUROBEアクアフェアリーズは敵地でAstemoリヴァーレ茨