奈良県は京都に並ぶ日本有数の古都です。その輝かしい伝統と、温暖な環境に恵まれたせいか、県民性は「奈良の寝倒れ」といわれるほど、のんびりと優雅な気質のようです。奈良県人というのは、イメージとして古の貴人であり、歴史に裏打ちされた品の良さがあると同時に、どこか時代離れした雰囲気も感じさせます。大きな仕事の場面で華々しく活躍して注目を浴びる半面、普段の生活では意外に淡泊なところがあって、チャンスが