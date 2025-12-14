河野太郎元外務大臣が１４日、フジテレビ「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演し、溝が深まる日中の関係についてコメントした。河野氏は「中国の動きについてこれまでとの違いは」と聞かれ、「習近平がトランプさんとの会談で、トランプさん大したことないね。そう思って今までは日本カードを持っていた方がいいと思っていたのが日本カードはいらないなと思った。それはあると思います」と述べた。続けて「アメリカ側は大