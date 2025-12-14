モデルの藤田ニコル（27）が14日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に生出演し、第1子妊娠を生報告した。【写真】連名＆直筆で！妊娠を報告した藤田ニコル（全文）藤田は11日に夫の稲葉友（32）と連名で「皆様へ」と題した文書を掲載。「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えていた。『サンデー・ジャポン』では、爆笑問題（太田光、田中裕二）らスタジオ一同から祝福さ