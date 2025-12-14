アメリカ東部の名門大学、ブラウン大学で銃乱射事件が発生し、少なくとも2人が死亡、8人が重体だということです。容疑者は現在も逃走中です。【映像】米・ブラウン大学周辺の様子アメリカ東部ロードアイランド州のブラウン大学の構内で13日、銃乱射事件が発生しました。地元当局によりますと、複数の人が撃たれ、少なくとも2人が死亡、8人が重体だということです。撃った容疑者は逃走中です。事件発生当時、大学では期末試験が