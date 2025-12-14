【Ｔ・レックス／電気の武者（１９７１）】グラムロック全盛期、マーク・ボランをカリスマ的存在に押し上げたバンドのセカンドアルバムにして最高傑作。全英１位を通算８週も獲得する大ヒットとなった。単純にして明快。しかし音全体はどこかゆがんでいる不思議なアルバムである。単純なギターリフが中心となっているが、そこに奇妙なストリングスとコーラスが導入され、チープながらもゴージャスな音感が、アルバム全体を覆っ