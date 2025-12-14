【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回は午後になると眠くなってしまうという男性からの相談です。【お悩み】昼食後に睡魔が襲ってきます。眠くならない対処法はありますか？（５０代男性）【アドバイス】午前中にカフェイン多め、昼食はお米ではなくパン！【解説】営業マンだったというこの男性は、管理職にな