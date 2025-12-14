飼い主さんとお布団でまったりしていると、甘えん坊な猫さんのゴロゴロ音が止まらなくて…？爆音のゴロゴロに癒される視聴者さんが続出しています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2.2万回再生を突破し、「あ～～～癒しの音」「イイ音出してます」「至福の時間だね」「ずっと聞いていたいわ」といったコメントが寄せられました。 【動画：休日、布団に入ってきた猫→一緒にまったりしていたら…まさか