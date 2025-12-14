言うことをきかない子どもの前で、電話口に向かって「警察を呼ぶ」ふりをするのは、しつけの一環として許容されるのか。それとも虐待とみなされることもあるのだろうか。そんな疑問を考えさせる出来事が報じられた。警察に限らず、鬼やお化けの存在を持ち出して、子どもを言い聞かせようとしてしまう親も多い。こうした「脅し」を伴うしつけについて、法的観点から考える。●おもちゃの取り合いで「警察ですか。すぐ来てください」