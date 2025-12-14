千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流（すみれ）」にて、2025年12月13日（土）より「澄流9周年祭」が開催。「9」にちなんだユニークな特典や豪華景品が当たる宝くじ、特別な替わり湯などが楽しめる記念イベントが展開されます。 佐倉天然温泉 澄流「澄流9周年祭」 開催開始日：2025年12月13日（土）より開催場所：佐倉天然温泉 澄流（千葉県佐倉市） 竹林を望む露天風呂やオートロウリュサウナで人気の温浴施設