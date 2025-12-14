Googleがディズニーからの削除要請を受け、ディズニーキャラクターを描いたAI生成動画数十本を削除したことがVarietyの報道で明らかになりました。Google Removes AI Videos of Disney Characters After Cease and Desisthttps://variety.com/2025/film/news/google-removes-ai-videos-disney-characters-cease-desist-1236608015/Google reportedly takes down AI videos of Disney characters following cease and desist | Mash