尾上左近（１９）が昨年９月から１６か月連続で舞台に出演し、三大名作の通し狂言で次々と大役を勤めるなど、目覚ましい成長を遂げている。力強い役柄を得意とする祖父（初代尾上辰之助）や父（尾上松緑）と異なるタイプで、女形や前髪の若衆で力を発揮。来年５月に３代目尾上辰之助襲名を控え、「立役と女形の両方を１００％で、兼ねる役者になりたい」と力強く宣言した。（有野博幸）どの役を演じても品の良さを感じさせる