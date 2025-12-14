テレビ東京の中原みなみアナウンサー（26）が13日、自身のインスタグラムを更新。バスケットボールをプレーする姿を公開した。小学校から高校までバスケを続けていた中原アナは、「高校のバスケ部の仲間と10年ぶりくらいに集まりました」と報告。体育館内で半袖にハーフパンツ姿の中原アナが、ゴール下や3点シュートを決める様子を動画で披露した。続けて「みんな年月を感じさせない動きで懐かしさが込み上げました」と振り返った