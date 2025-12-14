元SKE48の須田亜香里（34）が13日、インスタグラムを更新。温泉入浴ショットを公開した。須田は「北海道ロケで定山渓へ行きました」と報告。「温泉にカヌーを楽しんだ後、市場にて絶品グルメ調達したので、ぜひみなさんテレビ東京にて【虎ノ門市場】観てね」と呼びかけると、背中や谷間をのぞかせる入浴中のショットを披露。たんぽぽ川村エミコ（45）と一緒に温泉に入るツーショットも載せ、「エミコさんとの女子旅楽しすぎました