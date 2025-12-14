モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。“ベッドシーン”を投稿した。「金曜日の夜にライトを手に入れた」と題した。薄暗い紫色のライトの中でベッドに寝そべり、胸元を大胆に露出した黒のキャミソールにショートパンツ、ストッキング姿で妖艶な表情。あおむけでスラリと伸びた脚を持ち上げたセクシ