ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（35）が13日までに、インスタグラムを更新。夫の誕生日を祝福し、夫婦ショットを公開した。近藤は「happy birthday my loveeeeee」と、10日に42歳の誕生日を迎えた太田をテンション高めに祝福。クリスマスツリーをバックに夫婦で写るツーショットや、太田と娘たちとのショットなどを披露した。太田は自身のインスタグラムで、同じ写真とともに「42歳になりました。気合い