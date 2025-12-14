プレミアリーグ第16節で、首位アーセナルは最下位ウォルバーハンプトンと対戦。先制したものの90分に追いつかれ、なんとかアディショナルタイムのゴールで2-1と勝利したもののゴールは2つともオウンゴールという辛い勝利となった。首位を守ることには成功したものの、守備陣にはまたしても怪我人が出てしまった。前半30分、右サイドバックで先発していたDFベン・ホワイトが足を引きずりDFマイルズ・ルイス・スケリーと交代に。ホワ