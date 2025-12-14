フランクフルトに所属する日本代表MF堂安律が値千金の決勝ゴールをマークした。ブンデスリーガ第14節のアウクスブルク戦にスタメン出場を果たした堂安。スコアレスで迎えた68分オスカー・ホイルンドのパスを受けると、ターンしながら1枚交わす。そのままドリブルを開始すると、その後も2人のDFを剥がし左足を振り抜く。このシュートがディフレクションし、ゴール。フィジカルの強さと巧みなコースどりを見せたトリブル突破からこじ