終電繰り上げます！あれ「1本減」もJR東日本は2025年12月12日、ダイヤ改正の概要を発表しました。改正日は2026年3月14日です。 【え…！】これが東北新幹線の新たな「最終列車」です（画像）東北・上越新幹線では、かねてアナウンスされていたとおり夜間時間帯の下り列車の時刻が繰り上げられます。夜間の保守作業の時間を確保するためです。盛岡行きの終電「やまびこ69号」は、東京発20時20分から20時08分に、仙台行きの終