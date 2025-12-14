北海道・札幌北警察署は2025年12月13日、札幌市の会社員の男(40)を性的姿態等撮影の疑いなどで逮捕しました。男は2025年12月12日午後8時50分ごろ、札幌市北区のJR札幌駅構内のエスカレーターで、前にいた女性の背後からスカートの中を盗撮しようと、スマホを差し入れた疑いが持たれています。男の盗撮を目撃した男性が駅員を通じて警察に通報し、逮捕されました。警察によりますと女性はすでに立ち去っていて特