北海道・札幌中央署は2025年12月13日、無銭飲食した詐欺の疑いで、札幌市東区の無職の男(49)を逮捕しました。男は12月13日午後5時50分ごろから午後7時ごろにかけて、札幌市中央区北4条西2丁目の焼き肉店で、焼肉やライス、酒のほか漬物とデザート(計1万2232円相当)を無銭飲食した疑いが持たれています。警察によりますと、男が食事を終えたあとに店側が「無銭飲食した犯人を確保している」と通報があったということです。男