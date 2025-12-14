北海道・札幌中央署は2025年12月13日、札幌市白石区の会社役員の男(46)を道路交通法違反（事故不申告）の疑いで逮捕しました。警察によりますと、男は12月13日午前2時45分ごろ、札幌市中央区北1条西12丁目の交差点で、乗用車を運転中に、赤信号で交差点に進入し、左側から来たタクシーと衝突しました。タクシーはそのはずみで対向車線のたダンプにもぶつかったということです。タクシー運転手の60代男性は首の痛