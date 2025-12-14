◇スノーボードW杯ビッグエア第3戦（2025年12月13日米コロラド州スティームボート）決勝が行われ、男子は荻原大翔（TOKIOインカラミ）が180・25点で今季初勝利、通算3勝目を挙げた。2位に179・25点の木村葵来（ムラサキスポーツ）が続き、日本勢2人が表彰台に立った。4位に世界王者の木俣椋真（ヤマゼン）、7位に木村悠斗（ヨネックス）、8位に宮村結斗（ムラサキスポーツ）が入った。荻原は今年1月の冬季Xゲームで史上初