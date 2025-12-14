13日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に巨人・阿部慎之助監督が登場し、来季から二軍監督に就任する石井琢朗二軍監督について言及した。阿部監督は「琢朗さんも名球会の方ですし、素晴らしい功績を持って、素晴らしい野球脳を持っているなと、一緒にコーチをさせていただいたんですけど、本当に来てくださって嬉しく思いますね」と喜んだ。石井二軍監督は現役時代大洋・