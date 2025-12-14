元女子バレーボール選手の栗原恵さん（41）が13日、自身のインスタグラムを投稿。意外な人物との仲良しショットを投稿した。「連日会えて嬉しかったし楽しかったー！」とつづり、モデルでフルート奏者のCocomiとの楽屋前でのツーショットを投稿した。cocomiの公演を訪れたと思われ、「クラシックに触れる素晴らしい機会をありがとうまたすぐに」と続け、プラベートと思われる屋外でもツーショットもアップした。この投稿