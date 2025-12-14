刑務所を出た人たちを受け入れる施設への委託費が、国の予算不足に直面している。その影響で、実際に利用者が施設側から早期退所を求められるケースが確認されている。東京都内のある自治体議員は、施設の入所者から「仕事も住まいもなく、どうしたらいいのか」と相談を受けたとして、議会で「無視できない影響が生じる」と懸念を示した。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「予算厳しく入所を短くせざるを得ない」に利用者