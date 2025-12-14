ロシアの攻撃があった現場で被害を受けた建物を調べる住人＝13日、ウクライナ・オデーサ（ロイター＝共同）【ベルリン共同】米国とウクライナの交渉団は14日、ベルリンで米政権がロシアとウクライナに提示した和平案について協議する。DPA通信が報じた。ウクライナのゼレンスキー大統領が15日にベルリンでメルツ首相など欧州各国の首脳らと会談するのに先立ち、交渉を進展させる条件を整備するのが狙い。DPAによると、米国のウ