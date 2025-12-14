俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）の最終回が9日に放送され、予告編に存在したシーンが本編からまるごと消えたとして、視聴者の間で驚きと戸惑いの声が広がっている。【写真】カットされた？”幻の会話”が描かれたシーン物語は、恋人のために料理を作り続け、自分を見失っていた山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込んできた海老