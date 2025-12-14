13日午後、広島県廿日市市の市道で道路を横断していた女性（80代）が車にはねられ意識不明の重体です。事故があったのは、廿日市市福面2丁目の市道です。警察によると、13日午後5時半ごろ、交差点を歩いて渡っていた女性（80代）を軽乗用車がはねました。女性は意識不明の重体です。警察は、軽乗用車を運転していた廿日市市大野の自称・パート従業員の女（38）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し「間違い