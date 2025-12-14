親子で顔を合わせるのはどれくらいの頻度で、会話のネタは何が多いのか…？70歳以上の親がいる子どもに聞いた調査で、様々なことが見えてきました。また、最近の忙しい子育て世帯はどれくらいの期間帰省しているのかなど、気になる帰省事情も紹介します。■街で聞いた…帰省どうしてる？森圭介アナウンサー「間もなく年末年始になりますが、帰省しますか？」忽滑谷こころアナウンサー「親族が全員都内に住んでいます。年末年始に