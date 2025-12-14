名古屋のご当地アイドルグループ「dela」のメンバーで、女優、タレントとして名古屋で活動する綾瀬麗奈が13日、自身のインスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことと、第1子出産を報告した。「12/13今年もまた一つ無事に歳を重ねる事ができました」と31歳の誕生日を報告。「そして、私にとってかけがえのない大切な家族が増えましたことをご報告いたします。冬とは思えないほど暖かな日に第一子となる男の子を出産いた