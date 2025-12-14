愛知県名古屋市内で開催中の「第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル（ANIAFF）」で13日、短編アニメーションの可能性と魅力を語るトークイベント＆ASIFA（国際アニメーションフィルム協会）セレクションの短編作品上映が行われた。今年3月の「第97回アカデミー賞」短編アニメーション部門にノミネートされた話題作『あめだま』を中心に、制作の背景や表現手法、そして“短編だから