米東部ロードアイランド州にあるブラウン大学で発砲があり、2人が死亡した/WJAR（CNN）米東部ロードアイランド州プロビデンスにあるブラウン大学で13日、銃撃事件があり、大学当局によると、少なくとも2人が死亡したほか、8人が重体となっている。プロビデンス市長によると、当局は容疑者の行方を追っている。大学は学生に対し、銃撃犯が活動していると警告し、追って通知があるまで身を隠し、扉を施錠し、携帯電話を無音にするよ