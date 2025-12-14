沢口靖子が主演する月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系／12月15日最終回）がクランクアップ。沢口、安田顕、横山裕らレギュラーキャストのコメントが到着した。【写真】安田顕、横山裕、一ノ瀬颯、金田哲らキャスト陣のクランクアップの様子本作は『絶対零度』シリーズの最新作。捜査機関「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT）を舞台に、高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす“情報犯罪”