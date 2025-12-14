ビジュアル系バンド「グランギニョル」が13日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。沖縄で行った公演での批判の声を受け、活動休止することを報告した。 【写真】沖縄ライブ公演で物議を醸したグランギニョル グランギニョルに関しては、11日に沖縄でライブを実施。その中で、ひめゆり学徒隊をモチーフにした衣装などを着用していたことで物議を醸していた。12日、13日にもライブ実施予定だったが、同バン